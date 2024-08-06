Намагалися замаскувати під туші корів: іноземці попалися на вивезенні ухилянтів за кордон (фото)

Жарко в дорозі їм точно не було

Двоє іноземців, громадян однієї із країн Південно-Західної Азії, намагалися вивезти за кордон 16 військовозобов’язаних українців. Подорожували з вітерцем — у рефрижераторі з тушами корів.

Як повідомляє поліція Одеської області, двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Вони сховали 16 ухилянтів у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби та намагалися вивезти їх до Молдови через один із пунктів пропуску.

Кожен чоловік за таку подорож мав заплатити перевізникам від 6000 до 8000 доларів. Ще за 2000 євро з кожного вони обіцяли поставити в паспорті українців штампи, що нібито вони в’їхали до Молдови на законних підставах.

Іноземців затримали. Їм повідомили про підозру в частині 3 статті 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню радами, вказівками, скоєними щодо кількох осіб, з корисливими мотивами, за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Закарпатській області 15-річного підлітка було затримано під час незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Його мати за це отримала штраф у розмірі 1700 гривень.