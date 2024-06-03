На Одещині офіцер змушував військових будувати собі будинок: гроші отримували як за фронт (відео)

Це вже не перший подібний випадок в області

На Одещині командувач регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" змушував трьох підлеглих будувати йому будинок. Військовослужбовці більше року займалися будівництвом маєтку для начальника, отримуючи при цьому доплати за виконання бойових завдань на передовій.

Як повідомляє ДБР, командувачу повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що завдало істотних збитків в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Він залучив підлеглих до будівництва свого будинку ще 2023 року. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

ДБР опублікувало кадри будівництва людьми у камуфляжі. Також Бюро показало повідомлення командувачу про підозру. Судячи з відео, будівництво масштабне, а підозру фігурант отримав неподалік "об’єкта".

Зазначається, що подібний випадок уже викрили на Одещині в серпні минулого року. Тоді заступник командира батальйону однієї з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати йому будинок. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалася заробітна плата як військовим. Збитки державі склали понад 2 млн грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно чиновник військової частини Одещини отримав підозру у тому, що припустився присвоєння бухгалтером 4 млн гривень виплат бійців. Гроші було вкрадено влітку 2023 року.