Тарифы растут: как будет меняться субсидия

Получателю не нужно обращаться в ПФУ

Жилищная субсидия покрывает разницу между начисленной суммой за услуги и обязательно частью платы домохозяйства. Ее назначают по заявлению на неотапливаемый сезон с мая по сентябрь и отопительный сезон с октября по апрель. В большинстве случаев по окончании сезона на следующий ее продолжают автоматически. Это не единственный автоматизированный процесс.

Размер субсидии автоматически перечисляется органами Пенсионного фонда при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Если цена коммунальных услуг возросла, то размер субсидии возрастает пропорционально. К примеру, если тарифы выросли на 10%, то и размер субсидии на эти услуги также увеличивается на 10%.

Перерасчет субсидии производится с первого числа месяца, в котором произошли изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Выплата производится в следующем месяце за предыдущий.

Получателям уже назначенных субсидий не следует обращаться для пересчета. Однако, если произошли изменения в количестве, составе зарегистрированных, проживающих или их семьях, или в материальном состоянии, нужно в течение 30 дней обратиться в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что позаботиться о субсидии на зиму можно уже сегодня. Если помощь будет назначена, даже в нулевом размере, с приходом отопительного сезона сумму пересчитают.