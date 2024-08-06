"Папірець з реквізитами не є підставою": адвокат пояснила, чи можна оскаржити штраф ТЦК

Покарання можна отримати навіть після уточнення даних

До 16 липня всі військовозобов’язані в Україні мали оновити свої військово-облікові дані. Тим, хто цього не зробив, загрожують чималі штрафи, проте їх можуть отримати навіть ті, хто вчасно оновив дані.

Роз'яснення з цього приводу надала адвокат Дар'я Тарасенко. Вона наголосила, що неоновлення даних — не єдина причина, з якої військовозобов'язаному може загрожувати грошове стягнення. Наприклад, неявка за повісткою є підставою для накладання штрафу навіть у випадку, що чоловік оновив свої дані.

"Підставою для накладення штрафу є постанова про вчинення адміністративного правопорушення — окремий документ, за підписом керівника ТЦК та СП … папірець з реквізитами не може бути підставою для оплати штрафу", — наголосила вона.

Адвокат розповіла, як зрозуміти, чи законно накладений штраф. Вона перелічила, які умови для законності штрафу є обов'язковими:

постанова про вчинення адміністративного правопорушення;

підпис керівника ТЦК та СП;

зазначення, за яке саме правопорушення накладено штраф;

підтвердження, що військовзобов'язаний дійсно вчинив правопорушення.

Крім того, штрафом не може каратися ненадання ТЦК та СП інформації, яка міститься у державних реєстрах (наприклад, про одруження, або народження дитини). Також ТЦК та СП не мають порушувати процедуру повідомлення про розгляд адміністративної справи.

"Тільки розібравшись із цими питаннями можна зрозуміти, а чи є перспективи оскаржити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Тому, якщо ви не згодні з тим, що на вас ТЦК та СП наклав штраф, вам необхідно отримати на руки постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, розібратись самостійно, або порадитись з адвокатом і якщо ви вирішите, що дійсно є підстави для оскарження, то звертатись до суду, щоб в судовому порядку ця постанова була скасована", — пояснила Тарасенко.

Як розповідав "Телеграф", адвокат Роман Симутін спрогнозував, коли військовозобов'язані українці почнуть отримувати перші штрафи за неоновлення даних. Це може статися вже невдовзі.