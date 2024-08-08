Не скрывайте прибыль: какие доходы влияют на субсидию, а какие нет

Сумму субсидии рассчитывают из доходов и количества проживающих

Для того чтобы получать субсидию на зиму, документы можно подавать уже сейчас. Однако следует помнить, что оцениваются разные доходы в разные периоды. Для назначения субсидий на отопительный период учтут первое полугодие 2024 года. Если подать раньше – более ранние доходы.

Перечень доходов, на которые обращают внимание в Пенсионном фонде, немалый. Для назначения жилищных субсидий в Украине учитываются разные виды доходов членов домохозяйств и их семей. Основные категории доходов :

Заработная плата

Пенсии

Социальные выплаты — пособие по безработице, пособие на детей-сирот и т.д.

Все виды стипендий, кроме социальных, которые, например, предоставляются детям-сиротам.

Денежные переводы, включая переводы из-за границы.

Дивиденды от ценных бумаг и другие доходы, такие как аренда земли или продажа имущества.

Кроме того, в совокупный доход также включаются алименты, доходы от депозитов, а также единовременные выплаты, такие как помощь при усыновлении.

Однако некоторые доходы не учитываются при расчете субсидий, такие как:

Денежное обеспечение военнослужащих, если они принимают участие в мерах по обеспечению национальной безопасности.

Доходы одного из супругов, если обоим более 60 лет и проживают в сельской местности.

Доходы родителей студентов, проживающих в общежитиях и получающих субсидию в комнату.

Единовременные выплаты, такие как помощь при рождении или усыновлении ребенка и вознаграждение женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня".

Государственная помощь, включающая временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка, помощь лицам, ухаживающим за ребенком без установленной инвалидности.

Социальная помощь детям-сиритам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе детям с инвалидностью в детских домах семейного типа и приемных семей.

Помощь внутриперемещенным лицам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как меняется субсидия с изменением тарифов. Для пересчета не нужно обращаться в Пенсионный фонд.