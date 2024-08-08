Укр

Не скрывайте прибыль: какие доходы влияют на субсидию, а какие нет

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Субсидию рассчитывают индивидуально Новость обновлена 08 августа 2024, 09:15
Субсидию рассчитывают индивидуально. Фото Pixabay

Сумму субсидии рассчитывают из доходов и количества проживающих

Для того чтобы получать субсидию на зиму, документы можно подавать уже сейчас. Однако следует помнить, что оцениваются разные доходы в разные периоды. Для назначения субсидий на отопительный период учтут первое полугодие 2024 года. Если подать раньше – более ранние доходы.

Перечень доходов, на которые обращают внимание в Пенсионном фонде, немалый. Для назначения жилищных субсидий в Украине учитываются разные виды доходов членов домохозяйств и их семей. Основные категории доходов :

  • Заработная плата
  • Пенсии
  • Социальные выплаты — пособие по безработице, пособие на детей-сирот и т.д.
  • Все виды стипендий, кроме социальных, которые, например, предоставляются детям-сиротам.
  • Денежные переводы, включая переводы из-за границы.
  • Дивиденды от ценных бумаг и другие доходы, такие как аренда земли или продажа имущества.

Кроме того, в совокупный доход также включаются алименты, доходы от депозитов, а также единовременные выплаты, такие как помощь при усыновлении.

Однако некоторые доходы не учитываются при расчете субсидий, такие как:

  • Денежное обеспечение военнослужащих, если они принимают участие в мерах по обеспечению национальной безопасности.
  • Доходы одного из супругов, если обоим более 60 лет и проживают в сельской местности.
  • Доходы родителей студентов, проживающих в общежитиях и получающих субсидию в комнату.
  • Единовременные выплаты, такие как помощь при рождении или усыновлении ребенка и вознаграждение женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня".
  • Государственная помощь, включающая временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка, помощь лицам, ухаживающим за ребенком без установленной инвалидности.
  • Социальная помощь детям-сиритам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе детям с инвалидностью в детских домах семейного типа и приемных семей.
  • Помощь внутриперемещенным лицам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как меняется субсидия с изменением тарифов. Для пересчета не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

Теги:
#Субсидия #Субсидии