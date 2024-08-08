Під Харковом немовля потрапило у реанімацію: мати навіть не підозрювала, що отруює малюка

Це вже не перший подібний випадок

У Харківській області немовля отруїлося нітратами. Це вже другий подібний випадок у поточному році.

Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Зазначається, що місячна дитина, яка мешкає на території Харківського району, була госпіталізована до відділення реанімації та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні у важкому стані.

Результати лабораторних досліджень води з колодязя, з якого мати малюка брала воду, виявили перевищення вмісту нітратів у 1,5 рази в порівнянні з нормативним показником. У відібраних зразках містилося 75 мг/дм3 нітратів при нормі 50 мг/дм3.

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України нагадав батькам про небезпеку вживання води з будь-яких колодязів для вигодовування дітей до 3-х років та задоволення їх питних потреб. Там зазначили, що це пов’язано з природно обумовленим високим вмістом нітратів у підземних водоносних горизонтах на території Харківської області та особливостями функціонування організму немовлят. Як для пиття, так і для приготування молочних сумішей та іншої їжі, необхідно використовувати виключно фасовану воду, призначену для дітей.

Нагадаємо, 5 липня на Харківщині померли двоє людей через отруєння парами шкідливих газів. Ще двоє людей постраждали.