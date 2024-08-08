Под Харьковом младенец попал в реанимацию: мать даже не подозревала, что отравляет малыша

Это уже не первый подобный случай

В Харьковской области младенец отравился нитратами. Это уже второй подобный случай в этом году.

Об этом сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний. Отмечается, что месячный ребенок, проживающий на территории Харьковского района, был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии областной детской больницы в тяжелом состоянии.

Результаты лабораторных исследований воды из колодца, из которого мать малыша брала воду, выявили превышение содержания нитратов в 1,5 раза по сравнению с нормативным показателем. В отобранных образцах содержалось 75 мг/дм3 нитратов при норме 50 мг/дм3.

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины напомнил родителям об опасности употребления воды из колодцев для вскармливания детей до 3-х лет и удовлетворения их питьевых потребностей. Там отметили, что это связано с естественно обусловленным высоким содержанием нитратов в подземных водоносных горизонтах на территории Харьковской области и особенностями функционирования организма младенцев. Как для питья, так и для приготовления молочных смесей и прочей пищи необходимо использовать исключительно фасованную воду, предназначенную для детей.

Напомним, 5 июля на Харьковщине скончались два человека из-за отравления парами вредных газов. Еще два человека пострадали.