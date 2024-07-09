Біля "Охматдиту" залишили отруєну воду: її пили поліцейські та волонтери, що з ними (оновлено)

Всім потерпілим медики зробили спеціальні уколи

Невідомі залишили біля "Охматдиту", де був ракетний удар 8 липня, пляшки зі звичайною, на перший погляд, водою. Однак люди, які контактували з цією рідиною, отримали хімічне отруєння.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила волонтерка Катерина Терехова. Багато українських знаменитостей уже відреагували на її пост.

"Сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води до "Охматдиту"… Підійшли поліцейські. Ми сказали, що залишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас і сказали: "А що це у вас за вода ?" Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння. Якісь пі*****и, я просто не можу сказати інакше, отруїли пляшку з водою…" — розповіла волонтер.

UPD: У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять перевірку інформації щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Медичним працівникам звернень від громадян та поліцейських про можливе отруєння водою не надходило.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Вона зазначила, що, на щастя, усі, хто якось використав цю воду, живі. Усім їм зробили особливі уколи. Як виявилося, один із поліцейських вмивався цією водою, а другий пив. Його після цього відкачували.

За словами Терехової, вдома вона зробила крапельницю з антитоксинами та сорбентами. Вранці 9 липня вона планує здати аналізи виявлення токсину.

Реакція мережі

У коментарях під постом написали багато відомих українських знаменитостей, таких як Надя Дорофєєва, Дар’я Астаф’єва, Василиса Фролова, Даша Квіткова та багато інших.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. У тому числі вибухи пролунали у Києві. Пізніше з’ясувалося, що приліт був лікарнею "Охматдит", де знаходилася велика кількість дітей. Внаслідок пригоди, загинули двоє людей та постраждали понад 50.