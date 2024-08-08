Порошенко вимагає від нардепів "Євросолідарності" відпочивати на курортах Європи "непомітно", - блогер Іванов

Важка праця повинна компенсуватися не менш важким люксом

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вимагає від депутатів своєї фракції провести літній відпочинок непомітно для широкого загалу. Таку вказівку нардеп дав на тлі скандалу навколо його законопроєкту, що дозволяє вільний виїзд за кордон нардепам, чиновникам, суддям та прокурорам, пише блогер Сергій Іванов.

"Порошенко наказав своїм депутатам відпочивати "непомітно" після скандалу про дозвіл виїзду чиновників за кордон. Невдалою спробою протягнути свій закон, що дозволяє нардепам, чиновникам, суддям та прокурорам вільно виїздити за кордон, Порошенко підставив передусім власну ж фракцію "ЄС", оскільки виявилось, що в момент появи цієї новини у ЗМІ, більшість його власних депутатів вже викупили курорти та підготували до відпочинку закордонні вілли", — пише блогер.

За словами Іванова, спочатку Порошенко прохав своїх нардепів взагалі відмовитись від відпочинку за кордоном, проте депутати з цим не погодились.

"Після того, як деякі депутати прозоро натякнули, що не збираються проводити літні канікули "як лохи" в якійсь Затоці чи "Емілі Резорт", Порошенко почав просити, щоб вони відпочивали "непомітно", створюючи враження, що працюють. Їхати рекомендував через декілька країн, робити фото зі знайомими політиками цих країн, у лакшері-магазинах та на курортах не відсвічувати. В результаті ініціативу лідера підтримали і максимально непомітно, як він і просив, роз’їхалися по престижних курортах. Нічого не вдієш — важка праця повинна компенсуватися не менш важким люксом", — наголосив Іванов.

Іванов зазначив, що деякі депутати від "Євросолідарності" відпочивають навіть не декілька разів у рік, а декілька разів за сезон. Також, він розповів про місця відпочинку народних обранців від партії Порошенка.

"Відомий борець за "русский язьік" Олексій Гончаренко поїхав до Німеччини подивитись футбол, а звідти — відпочити на пляжах Італії; Андрій Лопушанський поїхав на курорти Іспанії на Land Rover вартістю $120 тисяч; Ірина Фріз виїхала до ЄС на Audi Q7 за $100 тисяч. На Audi Q7 виїхав до Іспанії і засуджений корупціонер Артур Герасимов. У нього там лакшері вілла, за приховування від декларування якої він був засуджений, але повноваження не склав; Ірина Никорак виїхала в Європу вигуляти свої коштовності за мільйони на Audi Q8 ціною понад $100 тисяч", — розповів Іванов.