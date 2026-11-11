Фасад може потріскатися через одну помилку під час утеплення: її наслідки проявляться не одразу

Рекомендована температура основи та утеплювача під час приклеювання – від +5°C до +25°C

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Утеплення фасаду потребує дотримання технології на кожному етапі, адже навіть незначні помилки під час монтажу можуть згодом призвести до серйозних пошкоджень. Особливу увагу варто приділяти температурі матеріалів під час робіт, зокрема графітового пінополістиролу.

Якщо приклеювати плити, нагріті сонячними променями, на фасаді можуть з'явитися тріщини та деформації, як пише KB.pl. Спочатку утеплення виглядатиме цілком справним, однак наслідки помилки нерідко стають помітними лише через 12–24 місяці — часто після першого опалювального сезону.

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Чому на фасаді з'являються тріщини

Після вечірнього охолодження нагрітий сонцем графітовий пінополістирол стискається. Наприклад, плита розміром 120×50 см за перепаду температури на 50°C може скоротитися приблизно на 3–4 мм у довжину.

Якщо утеплювач уже приклеєний до стіни, температурні деформації створюють додаткове напруження в усій системі фасаду. Навантаження передається на клей, армувальну сітку та штукатурку, через що на стиках плит можуть з'явитися вертикальні й горизонтальні тріщини, а подекуди — здуття та відшарування.

Скільки коштує ремонт пошкодженого фасаду

Відновлення мокрого фасаду за системою ETICS може виявитися дорогим. Для ремонту зазвичай потрібно зняти штукатурку й армувальний шар, а якщо пошкодження значні — демонтувати також утеплювач.

За значних пошкоджень ремонту фасаду може передувати демонтаж утеплювача Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як правильно монтувати графітовий пінополістирол

Щоб уникнути подібних проблем, плити утеплювача потрібно зберігати в затінку та не допускати їхнього сильного нагрівання перед монтажем. Самі роботи рекомендують планувати на ранній ранок, коли поверхня матеріалу ще не встигла нагрітися під сонячними променями.

Під час приклеювання та тверднення розчину фасад варто захищати спеціальними затінювальними екранами. Особливо важливо це робити на південних і західних стінах, які отримують найбільше сонячного тепла.

Південні й західні стіни під час робіт варто захищати від сонця Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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