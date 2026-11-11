Заощадите до 60% води: маленька деталь допоможе скоротити рахунки

У польських магазинах є моделі дешевші за 20 злотих, а вибір залежить від різьби та потрібної витрати води

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Аератор — це невеликий пристрій із сіткою, який встановлюють на кінці водопровідного крана. Він змішує воду з повітрям, завдяки чому струмінь залишається об’ємним і рівномірним, а витрата води під час миття рук чи посуду зменшується.

Як пише KB.pl, використання такого пристрою дає змогу заощадити від 15% до 60% води залежно від типу крана. Для умивальника якісна насадка може зменшити витрати на 2–3 літри за хвилину.

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Під час вибору пристрою важливо враховувати його пропускну здатність і сумісність із краном. Зокрема, для кухонної мийки рекомендують моделі з витратою 3–6 літрів за хвилину: надто слабкий струмінь може ускладнити наповнення каструль.

Для ванни краще обирати насадку з високою пропускною здатністю, щоб вода набиралася швидко й не встигала охолонути. Душовий варіант встановлюють перед шлангом, а перед купівлею будь-якого пристрою варто перевірити діаметр і тип різьби крана — найпоширеніші позначення M22 та M24.

Також аератор потребує регулярного очищення від вапняного нальоту та інших відкладень, особливо якщо вдома жорстка вода. Осад може перешкоджати нормальному потоку, тоді як силіконові елементи легше очищувати від забруднень.

Регулярне очищення допомагає аератору підтримувати нормальний потік води Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Варто врахувати, що в багатьох сучасних змішувачах такий пристрій уже встановлений. Тому окремо купувати його потрібно переважно для заміни старого або пошкодженого елемента.

Раніше "Телеграф" також розповідав про новий кухонний тренд, який поступово витісняє звичайні водопровідні крани та робить користування водою зручнішим.