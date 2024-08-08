Зачинені ресторани і майже безлюдно: як виглядає Кирилівка під окупацією у розпал сезону (відео)

Раніше пляжі ломилися від відпочивальників

Українське курортне селище Кирилівка в Запорізькій області, яке вже майже три роки знаходиться під окупацією, влітку 2024 виглядає плачевно. Це був відомий відпочинок, але з приходом росіян став безлюдним і пустим місцем.

Раніше в Кирилівці завжди були тисячі людей, торгові точки були повні відвідувачів, а пляжі "ломилися" від відпочивальників. Однак вже третє літо поспіль курорт пустує. Майже всі торгові точки та ресторани зачинені, на вуличках та атракціонах немає людей. Відео, як виглядає Кирилівка під окупацією, поділився користувач Tik Tok.

Ще якісь три роки тому всі вулички та пляжі були буквально забиті людьми і було складно знайти кімнату чи будиночок для ночівлі. Щоліта у Кирилівку з’їжджалися люди з усіх куточків України.

На відео нижче можна побачити, як виглядала Кирилівка до того, як туди прийшли росіяни. На вуличках працювали ресторани, клуби та торгові точки. Діяли різні атракціони, а на пляжі неможливо було знайти вільне місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається у курортному містечку Сєдово цього літа, що розташований за п'ятдесят кілометрів від Маріуполя. Примітно, що й самі місцеві зазначають — всюди розруха.