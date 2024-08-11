"Краще відповідали б за себе": в Раді жорстко відповіли Заходу на мобілізацію 18-річних

Від партнерів Україні потрібна оперативна допомога

Деякі західні партнери вважають, що Україні треба почати мобілізовувати армію 18-річних. Проте нехай вони краще відповідають за себе.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу. За його словами, партнери мають вчасно надавати України допомогу.

"Наші партнери мали б краще відповідати за себе, та за ту допомогу, яку вони надають в недостатніх обсягах, і недостатньо оперативно для того, щоб наша героїчна армія могла стримувати. А ще краще — звільнити територію від окупантів, агресорів, і продемонструвати всьому світу, що такі злочини не проходять просто так. Аби іншим невнадно було", — заявив він.

Тема зниження мобілізаційного віку знову почала обговорюватися після заяви нардепа Федора Вениславського про те, що західні партнери періодично порушують це питання перед Україною. Після цього глава української розвідки Буданов навів "російські розрахунки", що це дозволить Україні воювати до 2033 року. А якщо зменшити цей поріг до 16 років — до 2044-го.

Нагадаємо, воєнний психолог Андрій Козинчук вважає, що мобілізація українців 18-25 років уже "не за горами". На його думку, це гарний вік для бійця.