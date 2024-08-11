"Лучше отвечали бы за себя": в Раде жестко ответили Западу на мобилизацию 18-летних

От партнеров Украине требуется оперативная помощь

Некоторые западные партнеры считают, что Украине нужно начать мобилизовать армию 18-летних. Однако пусть они лучше отвечают за себя.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. По его словам, партнеры должны своевременно оказывать Украине помощь.

"Наши партнеры должны лучше отвечать за себя, и за ту помощь, которую они оказывают в недостаточных объемах, и недостаточно оперативно для того, чтобы наша героическая армия могла сдерживать. А еще лучше — освободить территорию от оккупантов, агрессоров и продемонстрировать всему миру, что такие преступления не проходят просто так, чтобы другим неповадно было", — заявил он.

Тема снижения мобилизационного возраста снова начала обсуждаться после заявления нардепа Федора Вениславского о том, что западные партнеры периодически поднимают этот вопрос перед Украиной. После этого глава украинской разведки Буданов привел "российские расчеты", что позволит Украине воевать до 2033 года. А если снизить этот порог до 16 лет — до 2044-го.

Напомним, военный психолог Андрей Козинчук считает, что мобилизация украинцев 18-25 лет уже "не за горами". По его мнению, это хороший возраст для бойца.