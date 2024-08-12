Правоохоронцями за сприяння Міністра енергетики викрито його заступника за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у пів мільйона доларів

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро України за сприяння Міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики.

За зазначену суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах східного фронту – Покровському.

Окрім заступника міністра до зазначеної оборудки були залучені декілька спільників з енергетичної галузі, за що всі задіяні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Міністерство невідкладно внесло подання до Кабінету Міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде прийнято сьогодні.

Очищення енергетики від будь-яких корупційних проявів — один з пріоритетів нашої роботи. Міністерство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі.

Фігурантам провадження повідомлено про підозру, наразі тривають слідчі дії.

Міненерго тісно співпрацює зі слідством для забезпечення об’єктивного розслідування та встановлення всіх обставин правопорушення.