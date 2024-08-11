У ТЦК по повістці можна не приходити: названо чотири причини

Повідомити ТЦК про причину своєї неявки необхідно не пізніше трьох діб

Військовозобов’язані повинні з’явитися після вручення повістки до ТЦК у зазначений термін, однак є деякі обставини, які дозволяють цього не робити. Законом визначено декілька таких причин.

Детально про це повідомили на сайті Міністерства оборони України. Там наголосили, будь-яка причина має бути підтверджена.

Наголошується, що підтверджується це документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Перелік поважних причин для неявки до ТЦК:

перешкода стихійному характеру;

хвороба громадянина;

військові дії на відповідній території та їх наслідки чи інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у визначений пункт та строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) чи близького родича його дружини (чоловіка).

Важливо врахувати, що якщо військовозобов’язаний не прибув до ТЦК та СП з однієї з цих причин, він зобов’язаний повідомити співробітників про це не пізніше ніж за три доби. Після цього необхідно прибути до Територіального центру комплектування протягом 7 календарних днів.

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