Сбежать из оккупации стало труднее, но десяткам тысяч украинцам это удалось – причем тут Курская операция

Битва в Курской области повлекла за собой последствия

Активные боевые действия в Курской области неожиданным образом отразились на украинцах, оказавшихся в РФ и на временно оккупированных территориях. Россияне перекрыли движение по единственному функционирующему пограничному переходу Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина). На протяжении последних дней через этот переход никто не возвращается в Украину.

Об этом "Телеграфу" сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, трафик на этом переходе всегда был нестабильным – от единичных случаев до нескольких десятков человек в сутки, однако последнее время движение на Покровке со стороны РФ отсутствует.

- Решением Кабмина все пограничные переходы закрыты. Но если украинский гражданин захочет вернуться в Украину он сможет пройти границу, даже если у него нет полного пакета необходимых для этого документов. Таким образом с момента открытия погранперехода "Покровка" (примерно середина 2022 года. — "Телеграф") в Украину вернулись около 35 тысяч украинских граждан, — подчеркнул Андрей Демченко.

Как поясняет представитель ГПСУ, вероятная причина отсутствия трафика – препятствия со стороны РФ, которая к тому же увеличила число обстрелов приграничных территорий. Чаще всего достается Сумской области, на территории которой и находится пограничный переход "Покровка". Также под ударом оказались Харьковская и, в меньшей степени, Черниговская, области.

"Телеграф" подробно рассказывал, как работает пограничный переход "Покровка" и кто помогает украинцам сразу после его пересечения.