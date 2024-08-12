"України ніколи не було": спливли цікаві деталі про екс-заступника міністра Хейла

Випливли цікаві деталі і про дружину Хейло

Вже колишній заступник міністра енергетики Олександр Хейло, який попався на великому хабарі і був одразу звільнений, раніше негативно висловлювався про Україну та Майдан. Він публікував відповідні пости у себе в соцмережах, але потім їх видалив.

Про це розповіла голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець. Вона стверджує, що раніше на сторінках Хейло в соцмережах "красувалися" такі його висловлювання, як "Держави Україна немає і не було ніколи" або "Борців беркута таранить вантажівка. Це метод приходу до влади нинішньої хунти".

"Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже…Здається, тепер є робота і для СБУ. Якби СБУ, а не лише НАБУ, відкрили шафи і комірки, то імперські картини Шуфрича — це було б лише ягідки. Бо антиукраінська риторика від цієї людини публічно лунала ще давно", – каже Богуславець.

Крім того, Богуславець нагадала про цікаві деталі і у біографії дружини Хейла Яни, яка працювала суддею апеляційного суду Донецької області.

"В 2018 році ГРД робила висновок про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейло — судді апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валеріївни. І саме такі антиукраїнські цитати і витяги з фб Хейло зафіксовані в висновку ГРД. Тому терти було пізно", — зазначає вона.

За словами Богуславець, Яна Хейло нібито часто відвідувала окупований Крим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про Олександра Хейла, який попався на хабарі.