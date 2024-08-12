"Украины никогда не было": всплыли интересные детали об экс-замминистра Хейло

Всплыли интересные детали и о жене Хейло

Уже бывший замминистра энергетики Александр Хейло, который попался на крупной взятке и был сразу же уволен, ранее негативно высказывался об Украине и Майдане. Он публиковал соответствующие посты у себя в соцсетях, но потом их удалил.

Об этом рассказала глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец. Она утверждает, что ранее на страницах Хейло в соцсетях "красовались" такие его высказывания, как "Государства Украина нет и не было никогда" или "Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты".

"Конечно, потом он это потер. Но память Общественного совета добродетели, в котором имею честь быть сейчас членом, все бережет…Похоже, теперь есть работа и для СБУ… Думаю, если бы СБУ, а не только НАБУ, открыли шкафы и ячейки, то имперские картины Шуфрича – это было бы только ягодки", — говорит Богуславец.

Кроме того, Богуславец напомнила об интересных деталях и в биографии жены Хейло Яны, которая работала судьей апелляционного суда Донецкой области.

"В 2018 году ОРД делала вывод о несоответствии критериям добродетели жены Хейло. И именно такие антиукраинские цитаты и выдержки из ФБ Хейло зафиксированы в заключении ГРД. Поэтому тереть было поздно", — отмечает она.

По словам Богуславец, Яна Хейло якобы часто посещала оккупированный Крым.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно об Александре Хейло, который попался на взятке.