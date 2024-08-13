Безвідповідально відмовитись від ВЛК не вдасться: що чекає військовозобов'язаних

Адвокат дала пояснення

Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним надсилають повістки, аби оновити дані в ТЦК, пройти військово-лікарняну комісію чи з іншою метою. У разі, якщо особа відмовляється від проходження медкомісії, то їй передбачено адміністративну відповідальність.

Адвокат Марина Бекало каже, передає "ТСН", повістка має містити точну інформацію про причину явки до ТЦК та СП. Згідно зі Постановою Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" є чотири види повісток, залежно від мети, за якою особа має з'явитись до військкомату.

Зокрема, є такі повістки:

для взяття на військовий облік;

для проходження ВЛК;

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу (на відправлення до навчальної частини, тренувального центру).

Тому, кожен документ маж містити відомості про те, яка є причина виклику до ТЦК та СП.

"У разі нез'явлення за повісткою для проходження ВЛК без поважних причин військовозобов'язаний нестиме адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень", — наголошує Марина Бекало.

Водночас вона каже, якщо під час перевірки військово-облікових даних представниками ТЦК та СП військовозобов'язаного в публічному місці або на блокпості, виявиться, що строк дії висновку ВЛК вже скінчився, то це буде підставою для вручення повістки особі, аби той з'явився в військкомат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовозобов'язаному пройти ВЛК, якщо він працює в іншому місті.