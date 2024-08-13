Безответственно отказаться от ВЛК не удастся: что ждет военнообязанных

Адвокат дала объяснение

Во время общей мобилизации военнообязанным присылают повестки, чтобы обновить данные в ТЦК, пройти военно-больничную комиссию или в других целях. В случае, если лицо отказывается от прохождения медкомиссии, то ему предусмотрена административная ответственность.

Адвокат Марина Бекало говорит, передает "ТСН", повестка должна содержать точную информацию о причине явки в ТЦК и СП. Согласно Постановлению Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" есть четыре вида повесток, в зависимости от цели, по которой лицо должно явиться в военкомат.

В частности, есть следующие повестки:

для взятия на военный учет;

для прохождения ВЛК;

для уточнения учетных данных;

для призыва на военную службу (на отправку в учебную часть, тренировочный центр).

Поэтому каждый документ может содержать сведения о том, какова причина вызова в ТЦК и СП.

"В случае неявки по повестке для прохождения ВЛК без уважительных причин военнообязанный будет нести административную ответственность в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен", — отмечает Марина Бекало.

В то же время она говорит, если во время проверки военно-учетных данных представителями ТЦК и СП военнообязанного в публичном месте или на блокпосте, окажется, что срок действия заключения ВЛК уже истек, это будет основанием для вручения повестки лицу, чтобы тот явился в военкомат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военнообязанному пройти ВЛК, если он работает в другом городе.