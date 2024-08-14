В Украину возвращается жара, но один регион будут поливать дожди: прогноз до конца недели

До осени осталось 17 дней

В Украине установилась по преимуществу сухая и теплая погода, но некоторые области посетят дожди. Вторая половина недели будет отмечена возвращением жары.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в среду, 14 августа, осадков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +23 +31 градуса, харче всего будет на Закарпатье.

В четверг, 15 августа, дожди с грозами возможны в Закарпатской области, на остальной территории Украины без осадков. Ночью температура воздуха составит 12-20 градусов с отметкой "плюс", днем градусники покажут +24 +32 градуса.

В пятницу, 16 августа, дожди снова пройдут только на Закарпатье. Ночью будет +11 +20 градусов. В дневные часы прогнозируется +25 +32 градуса, с этого дня в Украину вернется жара.

В субботу, 17 августа, осадки, кроме Закарпатья, распространятся на Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В остальных регионах — сухо. Ночью синоптики ожидают +13 +21 градус, днем воздух прогреется до 27-33 градусов выше нуля.

В воскресенье, 18 августа, дожди охватят еще большую территорию, они пройдут в западных, Житомирской и Винницкой областях, в остальных регионах без осадков. Ночью градусники покажут 14-21 градус тепла, в дневные часы будет жарко, прогнозируется +29 +33 градуса. Западный регион освежат дожди, там будет +25 +29 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следующая неделя в Украине будет очень жаркой. Местами столбики термометров будут подниматься до +41 градуса.