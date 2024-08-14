"Реал" — "Аталанта": онлайн трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Іспанський клуб розпочне матч у статусі переможця Ліги чемпіонів

У середу, 14 серпня, іспанський "Реал" та італійський "Атланта" змагатимуться за Суперкубок УЄФА. Зустріч проходитиме у Варшаві на стадіоні Національний.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію матчу. Вже відомо, що матч Реал – Аталанта розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Його пряму онлайн-відеотрансляцію також можна буде побачити і в Україні. Зокрема, вона буде доступна на платформі Мегого. Крім того, її можна буде подивитися на платформі "Воля ТБ".

Зазначимо, що іспанський клуб розпочне матч у статусі переможця Ліги чемпіонів, а італійський – переможця Ліги Європи. Однією із головних інтриг зустрічі називають дебют у складі Реала Кіліана Мбаппе. За словами тренера іспанців Карло Анчелотті, Мбаппе готовий до матчу.

Також слід нагадати, що Реал уже п’ять разів вигравав Суперкубок УЄФА і, якщо переможе сьогодні, вийде у лідери за цим показником.

Нагадаємо, "Реал" перед початком нового сезону посилився гравцем донецького "Шахтаря".