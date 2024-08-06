"Динамо" — "Рейнджерс": онлайн відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Кияни намагаються пробитися до основного раунду Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 серпня, "Динамо" зіграє першу гру 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти шотландського "Рейнджерс". Минулого раунду кияни вибили із турніру сербський "Партизан".

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Рейнджерс" буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу "Динамо" — "Рейнджерс"

Матч "Динамо" — "Рейнджерс" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні. Додамо, що кияни є фаворитом першого поєдинку, проте у 2-матчевому протистоянні шанси команд практично рівні.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди. Для Біло-синіх це була принципова зустріч, адже сербський клуб у міжсезоння з’їздив на товариський турнір до РФ.