"Реал" - "Аталанта": онлайн трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Испанский клуб начнет матч в статусе победителя Лиги чемпионов

В среду, 14 августа, испанский "Реал" и итальянский "Атланта" сразятся за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет в Варшаве на стадионе Национальный.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию матча. Уже известно, что матч Реал – Аталанта начнется в 22:00 по Киеву.

Его прямую онлайн видеотрансляцию также можно будет увидеть и в Украине. В частности она будет доступна на платформе Мегого. Кроме того, её можно будет посмотреть на платформе "Воля ТВ".

Отметим, что испанский клуб начнет матч в статусе победителя Лиги чемпионов, а итальянский – победителя Лиги Европы. Одной из главных интриг встречи называют дебют в составе Реала Килиана Мбаппе. По словам тренера испанцев Карло Анчелотти, Мбаппе готов к матчу.

Также следует напомнить, что Реал уже пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и, если победит сегодня, выйдет в лидеры по этому показателю.

Напомним, "Реал" перед началом нового сезона усилился игроком донецкого "Шахтера".