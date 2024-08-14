"Реал" - "Аталанта": онлайн трансляция матча за Суперкубок УЕФА
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Испанский клуб начнет матч в статусе победителя Лиги чемпионов
В среду, 14 августа, испанский "Реал" и итальянский "Атланта" сразятся за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет в Варшаве на стадионе Национальный.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию матча. Уже известно, что матч Реал – Аталанта начнется в 22:00 по Киеву.
Его прямую онлайн видеотрансляцию также можно будет увидеть и в Украине. В частности она будет доступна на платформе Мегого. Кроме того, её можно будет посмотреть на платформе "Воля ТВ".
Отметим, что испанский клуб начнет матч в статусе победителя Лиги чемпионов, а итальянский – победителя Лиги Европы. Одной из главных интриг встречи называют дебют в составе Реала Килиана Мбаппе. По словам тренера испанцев Карло Анчелотти, Мбаппе готов к матчу.
Также следует напомнить, что Реал уже пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и, если победит сегодня, выйдет в лидеры по этому показателю.
Напомним, "Реал" перед началом нового сезона усилился игроком донецкого "Шахтера".