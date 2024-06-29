Скандал в УЄФА: чиновники "приписали" українського футболіста до Росії

Таловєрова, громадянина України, "записали" в росіяни

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) втрапив у скандал, некоректно вказавши країну походження футболіста Максима Таловєрова, який грає за австрійський ЛАСК. Чиновники УЄФА "приписали" його до Росії – попри те, що він українець.

Як зазначає видання "Трибуна", на сайті УЄФА повідомляється, що Таловєров нібито народився у Росії. Насправді футболіст народився 28 червня 2000 року в українському Донецьку.

Відомо також, що у профілях двох інших українських футболістів, Юхима Коноплі та Анатолія Трубіна, які також народилися у Донецьку, помилок немає. Трубін та Конопля, згідно з даними УЄФА, народилися в Україні.

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд Ліги націй УЄФА. У першому турі Євро-2024 українці розгромно програли Румунії (0:3), потім здолали Словаччину (2:1). Бельгію, останнього суперника, Україна побороти не змогла (0:0), тому покинула Євро-2024.

У плей-офф Євро-2024 вийдуть 16 команд. З іменами щасливчиків можна ознайомитись на сайті "Телеграф".