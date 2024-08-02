"Підтримують Путіна": Усик запропонував УЄФА "хабар", а також наїхав на сербів

Спортсмен підтримував "Полісся" з трибун

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі, футболіст ФК "Полісся" Олександр Усик (22-0, 14 КО) не задоволений, що УЄФА призначив на матч його команди в Лізі конференцій суддівську бригаду арбітрів із Сербії. Напередодні Вовки вилетіли з Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25, двічі програвши "Олімпії" зі Словенії (0:2, 1:2).

Про це чемпіон розповів в ефірі Megogo. Олександр спостерігав за грою, яка відбулася у Глівиці (Польща), із трибун. Судила поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Мілошем Мілановичем.

"Я ніколи не скаржуся на суддів, але цей склад (суддів) сербів був дуже огидним.

УЄФА треба звернути увагу, що у сербів до нас, українців, є упереджені стосунки, бо вони підтримують нашого ворога. УЄФА не бачить цього чи у них очі через гроші замилило? Подивіться, що відбувається – суддя прямо в один бік судить.

Немає питань, він професійний суддя, я – не футбольний суддя, але УЄФА, розплющте очі. Якщо вам потрібні гроші, наберіть, я дам вам гроші”, — заявив Усик.

Огляд матчу-відповіді "Полісся" — "Олімпія"

Додамо, що в мережі неоднозначно сприйняли слова Усика. Один із користувачів зазначив, що так відкрито хабар УЄФА ніхто не пропонував.

Нагадаємо, Усик в останньому бою став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Тайсона Ф’юрі. Боксери запланували реванш, однак у другому поєдинку на кону не стоятиме пояс IBF.