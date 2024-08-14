Померла сестра екс-прем'єра Яценюка
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У середу, 14 серпня, померла сестра колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Аліна Стіл
Про це повідомив Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Фейсбук.
"Моя рідна, дорога, любима, прекрасна сестра Аліночка залишила цей світ. Вона достойно прожила свої 56 років і останні шість із них билася проти жахливого раку. Не здавалась до останньої хвилини. По собі Аліна залишила двох чудових дітей – Улянку та Джеймса. Прикро і боляче мені. Дякую за все, моя дорога сестро", — написав він.
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