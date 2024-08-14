Умерла сестра экс-премьера Яценюка

В среду, 14 августа, умерла сестра бывшего премьер-министра Арсения Яценюка Алина Стил.

Об этом сообщил Арсений Яценюк на своей странице в Фейсбуке.

"Моя родная, дорогая, любимая, прекрасная сестра Алиночка покинула этот мир. Она достойно прожила свои 56 лет и последние шесть из них сражалась против ужасного рака. Не сдавалась до последней минуты. По себе Алина оставила двоих замечательных детей — Ульянку и Джеймса. И больно мне. Спасибо за все, моя дорогая сестра", — написал он.

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