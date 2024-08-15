Якщо дружина вагітна третьою дитиною: чи можуть демобілізувати військового в такому випадку

Є список документів

В Україні відстрочку від мобілізації можуть отримати певна категорія військовозобов'язаних. Чи стосується це правило військових, дружини яких виношують третю дитину.

Згідно з даними закону "Про військовий обов'язок і військову службу", як пояснює юрист практики військового права Артем Бродюк, передає РБК-Україна, одна з причин, через яку військового можуть звільнити зі служби, якщо на його утриманні є три або більше неповнолітніх дітей.

Тобто наявність вагітності ще не дає право на демобілізацію. Військовий зможе звільнитись зі служби тільки за умови, якщо його дружина народить третю дитину.

Він наголошує на тому, що наявність трьох чи більше дітей військовослужбовцю потрібно підтвердити документально за допомогою свідоцтва про народження неповнолітніх.

Як військовослужбовцю звільнити зі служби після народження третьої дитини

Як пояснює юрист, бійців можуть звільнити зі служби, якщо вони подадуть відповідні документи, що можуть підтвердити батьківство та ті, що відсутність заборгованості про сплату аліментів. Якщо борг є, то він не повинен перевищувати тримісячну суму.

"Військовослужбовцям, які планують скористатися правом на звільнення за наявності трьох і більше дітей, варто уважно стежити за змінами в законодавстві та заздалегідь підготувати необхідні документи. Консультації з юристами та відповідальними особами у військових частинах можуть допомогти уникнути непорозумінь та забезпечити своєчасне звільнення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Раді планується надання право на відстрочку для ще однієї категорії громадян.