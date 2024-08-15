Если жена беременна третьим ребенком: могут ли демобилизовать военного в таком случае

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В Украине отсрочку от мобилизации может получить определенная категория военнообязанных. Касается ли это правило военных, жены которых вынашивают третьего ребенка.

Согласно данным закона "О воинской обязанности и военной службе", как объясняет юрист практики военного права Артем Бродюк, передает РБК-Украина, одна из причин, по которой военного могут уволить со службы, если на его иждивении есть три или более несовершеннолетних детей.

То есть, наличие беременности еще не дает право на демобилизацию. Военный сможет уволиться со службы только при условии, что его жена родит третьего ребенка.

Он отмечает, что наличие трех или более детей военнослужащему нужно подтвердить документально с помощью свидетельства о рождении несовершеннолетних.

Как военнослужащему уволить со службы после рождения третьего ребенка

Как объясняет юрист, бойцов могут уволить со службы, если они предоставят соответствующие документы, которые могут подтвердить отцовство и отсутствие задолженности об уплате алиментов. Если долг есть, то он не должен превышать трехмесячную сумму.

"Военнослужащим, которые планируют воспользоваться правом на увольнение при наличии трех и более детей, следует внимательно следить за изменениями в законодательстве и заранее подготовить необходимые документы. Консультации с юристами и ответственными лицами в воинских частях могут помочь избежать недоразумений и обеспечить своевременное увольнение", — идется в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Раде планируется предоставление права на отсрочку для еще одной категории граждан.