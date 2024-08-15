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Найбагатша людина України продає всі свої літаки (фото)

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Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Найбагатша людина України продає всі свої літаки (фото) Новина оновлена 15 серпня 2024, 17:01

Вартість трьох бортів оцінюють у 180 млн доларів

Український олігарх та ексдепутат Рінат Ахметов, якому навесні вдалося віджати у Кремля 10 мільярдів, вирішив продати всі свої літаки. Вартість трьох бортів оцінюють у 180 млн доларів. Мова про два Falcon 7x та приватний Airbus.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач. Допис зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Falcon 7x — M-SCMG, Falcon 7x — P4-SCM, Приватний Airbus A319-133X(CJ) — P4-RLA. Вартість перших становила близько 100 мільйонів доларів і Аеробус свого часу міг коштувати близько 80 мільйонів. Усі три було придбано понад десять років тому", — написав Ткач.

Виданню "Українська правда" вдалося дістати буклети літаків.

"Зокрема, можна побачити як виглядає зсередини найбільший літак найбагатшої людини країни з бортовим номером P4-RLA (RLA розшифровується як Рінат Леонідович Ахметов), який наразі чекає на продаж у віденському аеропорту", — написав журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Рінат Ахметов обіграв державу. Компанія найбагатшого українця ліквідується разом з боргом перед Антимонопольним комітетом.

Теги:
#Airbus #Літаки #Рінат Ахметов #Приватний літак #Dassault Falcon 7X