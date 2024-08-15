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Самый богатый человек Украины продает все свои самолеты (фото)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Самый богатый человек Украины продает все свои самолеты (фото) Новость обновлена 15 августа 2024, 17:01

Стоимость трех бортов оценивается в 180 млн долларов

Украинский олигарх и экс-депутат Ринат Ахметов, которому весной удалось отжать у Кремля 10 миллиардов, решил продать все свои самолеты. Стоимость трех бортов оценивается в 180 млн долларов. Речь о двух Falcon 7x и частном Airbus.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач. Сообщение сделал на своей странице в Facebook.

"Falcon 7x — M-SCMG, Falcon 7x — P4-SCM, Частный Airbus A319-133X(CJ) — P4-RLA. Стоимость первых составляла около 100 миллионов долларов и Аэробус в свое время мог стоить около 80 миллионов. Все три были приобретены более десяти лет назад", — написал Ткач.

Изданию "Украинская правда" удалось достать буклеты самолетов.

"В частности, можно увидеть, как выглядит изнутри самый большой самолет самого богатого человека страны с бортовым номером P4-RLA (RLA расшифровывается как Ринат Леонидович Ахметов), который сейчас ждет продажи в венском аэропорту", — написал журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Ринат Ахметов обыграл государство. Компания самого богатого украинца ликвидируется вместе с долгом перед Антимонопольным комитетом.

Теги:
#Airbus #Самолеты #Ринат Ахметов #Частный самолет #Dassault Falcon 7X