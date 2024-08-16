Субсидия после 60 лет: какие есть особенности

У пенсионеров по-другому считают доходы

Подать документы на получение субсидии можно лично в Пенсионном фонде или ЦНАП или воспользовавшись онлайн-инструментами. Пенсионерам, не имеющим других проживающих и имеющим в перечне доходов, только пенсионную выплату будет удобно воспользоваться упрощенным типом подачи.

Есть особенности в учете прибыли — для тех семей, которые состоят из пенсионеров и не имеют других доходов кроме пенсий при расчете суммы субсидии не с начала отопительного/неотапливаемого периода, считают выплату за месяц, предшествующий месяцу, из которого назначается жилищная субсидия. Если субсидию назначают с начала сезона, то учитывают пенсию за август или март продолжающегося года для отопительного и неотапливаемого периода соответственно.

От суммы дохода на одного человека в месяц зависит сумма субсидии. Отметим, тем людям, которые уже достигли 60 лет, но еще не стали пенсионерами из-за нехватки стажа получать субсидию можно. Необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Также нужно получать соцпомощь для малообеспеченной семьи не менее месяца за период, который учитывают при расчете. Если это субсидия на отопительный сезон – за 1 и 2 кварталы текущего года, а на неотапливаемый – за второе полугодие предыдущего.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях назначения субсидий для внутренне перемещенных лиц. Среди них — перечень дополнительных доходов, не учитываемых в доходе семьи.