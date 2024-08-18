Усі українці до 25 років мають отримати захист від мобілізації: Стефанчук натякнув на підготовку рішень

Парламент готує низку ініціатив

В Україні є низка категорій людей віком від 18 до 25 років, які все одно можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ у воєнний час. Однак у Верховній Раді готують низку ініціатив, які можуть це змінити.

Про це в інтерв’ю "Ми — Україна" розповів речник парламенту Руслан Стефанчук. Він нагадав, що наразі мінімальний мобілізаційний вік становить 25 років.

За його словами, є чотири категорії громадян, які можуть бути мобілізовані із 18 років. Зокрема, це стосується обмежено придатних осіб, які не можуть проходити термінову службу, але можуть бути мобілізовані у воєнний час.

Стефанчук каже, що також це стосується осіб, які закінчили військові кафедри у навчальних закладах, колишніх строковиків, які можуть бути мобілізовані через рік після повернення зі служби, та "ще низка невеликих певних нюансів".

"Я знаю, що готується низка пропозицій у парламенті, щоб навести справедливість і тут. Якщо ми маємо мобілізаційний вік до 25 років, то всі особи до 25 років повинні мати певний захист", — сказав спікер Ради.

При цьому він зазначив, що у разі зниження мобілізаційного віку будуть знижені й ці обмеження. Проте зараз, каже Стефанчук, у законодавстві є прогалини, які потрібно закрити.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, хто найбільше хоче знизити мобілізаційний вік в Україні та як це вплине на зарплати в країні.