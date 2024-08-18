Все украинцы до 25 лет должны получить защиту от мобилизации: Стефанчук намекнул на подготовку решений

Парламент готовит ряд инициатив

В Украине есть ряд категорий людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые все равно могут быть мобилизированы в ряды ВСУ в военное время. Однако в Верховной Раде готовят ряд инициатив, которые могут это изменить.

Об этом в интервью "Мы — Украина" рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук. Он напомнил, что сейчас минимальный мобилизационный возраст составляет 25 лет.

По его словам, есть четыре категории граждан, которые могут быть мобилизированы с 18 лет. В частности это касается ограничено пригодных лиц, которые не могут проходить срочную службу, но могут быть мобилизированы в военное время.

Стефанчук говорит, что также это касается лиц, закончивших военные кафедры в учебных заведениях, бывших срочников, которые могут быть мобилизированы через год после возвращения со службы, и "еще ряд небольших определенных нюансов".

"Я знаю, что готовится ряд предложений в парламенте, чтобы навести справедливость и тут. Если мы имеем мобилизационный возраст до 25 лет, значит все лица до 25 лет должны иметь определенную защиту", — сказал спикер Рады.

При этом он отметил, что в случае понижения мобилизационного возраста, будут снижены и эти ограничения. Однако сейчас, говорит Стефанчук, в законодательстве есть пробелы, которые необходимо закрыть.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, кто больше всего хочет снизить мобилизационный возраст в Украине и как это повлияет на зарплаты в стране.