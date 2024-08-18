Нардеп Шевченко накинувся на відомих волонтерів через Дмитрука: що відомо

Громадськість обурили слова нардепа

Скандальний депутат Верховної Ради Артем Дмитрук знову відзначився. Він відкрито критикує Збройні сили у Курській області, звинувачуючи їх у нібито злочинах. На допис депутата вже відреагували активісти та волонтери. Були й ті, хто його захистив.

"Телеграф" розповідає, що сталось і як громадськість відреагувала на допис Дмитрука.

Що передувало

Спочатку Дмитрук написав допис на тлі повідомлень про нібито повалення бюста Леніна у підконтрольному ЗСУ місті Суджа. Хоча у неділю, 18 серпня, ЗМІ спростували ці чутки.

"Хтось руйнує памʼятки, хтось знущається з місцевих мешканців, дідусів, вдаючи німців, хтось влаштовує безлад у магазинах. Чи є в цьому щось героїчне, патріотичне? Ні. Треба показувати висоту нашого знання, замість цього показуємо ницість вчинків", — написав депутат.

Реакція активістів та волонтерів

Активіст Сергій Стерненко закликав покарати нардепа. Він додав, що було б краще поповнити ним обмінний фонд, проте і росіянам він не потрібен.

"Народний депутат України Артем Дмитрук наїхав на українських військових у Курській області та закликав їх "показувати висоту навичок, знань та вмінь". Ще раз. Це пише Дмитрук, який відкрито працював на Медведчука та продовжує відстоювати російські інтереси. Задля його ж безпеки, Дмитрук має понести законне покарання. Звісно, було б краще поповнити ним обмінний фонд, проте і росіянам він не потрібен", — йдеться в повідомленні Стерненка.

Волонтер Ігор Лаченков наголосив, що слова Дмитрука — державна зрада. До того ж він повідомив, що допис одіозного депутата цитує зрадник Анатолій Шарій.

Пізніше Лаченков написав, що російські ресурси підхоплюють слова Дмитрука та "вписуються" за нього.

Громадський активіст та військовий Євген Карась також відреагував на допис Дмитрука. Він попросив небайдужих людей повідомити контакти скандального нардепа.

Проте знайшлись і ті, хто підтримав його. Мова йде про колегу Дмитрука Євгенія Шевченка — колишнього представника "Слуги народу", якого виключили з фракції ще у 2021 році. Шевченко негативно висловився на адресу блогерів, які розкритикували Дмитрука.

У своїй публікації Євгеній Шевченко написав про те, що "Дмитрука образити не дадуть". Він також заявив, що всі ті, хто йому погрожують, є звичайними злочинцями, і будуть сидіти у тюрмі.

"Чому вони квапляться та благають СБУ розправитися з Артемом? Вони інтуїтивно відчувають, що коли Артем Дмитрук стане міністром внутрішніх справ України, їхня сутність оголиться. І всі вони підуть туди, де їм місце", — написав Шевченко про блогерів, які розкритикували Дмитрука.

На допис Шевченка відреагував знову Ігор Лаченков. Він заявив, що це якийсь сюр, коли на третій рік повномасштабної війни їм (блогерам, активістам) погрожує депутат, який "відверта русня".

Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу 8 липня одразу два проросійських політики Артем Дмитрук та Євгеній Шевченко закликали припинити війну.

Раніше "Телеграф" писав, чим запам’ятається нардеп Дмитрук за п’ять років у Раді.