"Це неприпустимо": скандальний нардеп Дмитрук написав заяву на відомого блогера

Є пряма загроза

Скандальний проросійський народний депутат Артем Дмитрук написав заяву на блогера Володимира Петрова за загрозу вбивства. Адже він нещодавно закликав громадського діяча Сергія Стерненка зарізати Дмитрука ножем на тлі його заяв про війну.

У своєму дописі у Телеграм нардеп опублікував фото заяв, підтверджуючи свої слова. Він обурений закликами Петрова і вважає їх не тільки загрозою життю, а й підбуренням суспільства.

"11 липня Петров у своєму Телеграм-каналі у відповідь на мій заклик до миру закликав Сергія Стерненка зарізати мене ножем, а в крайньому випадку – "вдарити мені FPV-дроном", що є прямою загрозою вбивством", — написав Дмитрук.

Нардеп наголосив, що це підбурювання до скоєння особливо тяжкого злочину іншими особами, адже на канал Петрова підписано понад 40 тисяч осіб. І публікувати такі заклики публічно неприпустимо.

"Хочу також наголосити, що Петров неодноразово у своїх ефірах говорив, що є політтехнологом Офісу Президента, чим дискредитував керівництво нашої держави. Виходячи з його слів, багато людей вважають, що його численні антиукраїнські висловлювання підтримує чинне керівництво нашої держави", — додав скандальний депутат.

Нагадаємо, що на тлі заяв Дмитрука та закликів про завершення війни, якого хоче народ, у Телеграм-каналі "DOSH" Петров написав наступне: "Дмитрука повинен затикати ножем Стерненко. Цей ху**с проросійський з Одеси, тому логічно, що його заріже той, хто це вже робив з такими як він. На крайняк хай єб**е його FPV-шкою по жбану".

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді національної безпеки та оборони (РНБО) розповіли, чому українські блогери заговорили про "мир за правилами РФ".