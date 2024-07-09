"Це вас потрібно закінчувати": у мережі різко відповіли на заклики Дмитрука та Шевченка припинити війну

Проросійські нардепи хочуть скористатись емоційним станом українців, які досі не відійшли від жорстокого обстрілу

Після масованого ракетного обстрілу 8 липня одразу два проросійських політики Артем Дмитрук та Євгеній Шевченко закликали припинити війну. Свої повідомлення вони виклали у соцмережах у вівторок.

Першим допис виклав Євгеній Шевченко, а за ним ― Артем Дмитрук. Лідери суспільної думки вже встигли відреагували на заклики скандальних нардепів.

Євгеній Шевченко та Артем Дмитрук закликали припинити війну з Росією

Колишній член провладної партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко знову завів мову про перемовини. Удар по "Охматдиту" він назвав "причинно-наслідковим зв’язком" виходу з перемовин весною 2022 року. Нардеп зазначив, що розуміє біль народу, але політик повинен думати інакше і порівняв його з хірургом.

"Політик як хірург, який не повинен проявляти ні яких емоцій, коли робить складну операцію хворому. Бо емоції заважають його розуму спасати життя своєму пацієнту.

Так і тут. Не зважаючи на суспільні емоції, політик зобовʼязаний діяти холоднокровно та розумно. І діяти вже потрібно так, щоб зберегти життя тим, хто зараз читає ці рядки, та навіть життя тих, хто не згоден з тим, що я написав, та засуджує мене", ― написав Шевченко.

Після цього він перейшов до головного ― заклику до припинення війни. Нардеп написав, що "все це потрібно закінчувати". Нібито саме це врятує життя українців.

"Все це потрібно закінчувати заради збереження життя інших наших громадян, на яких потенційно вже наведені чергові російські ракети, чи їх уламки від ударів ППО, в майбутньому. Бо по іншому це ніколи не закінчиться", ― написав Шевченко.

Його підтримав і інший проросійський народний депутат Артем Дмитрук. Політик написав у телеграм-каналі, що "закінчення війни і буде перемогою".

"Чи потрібне нам закінчення війни? Однозначно! Десятки тисяч наших громадян вже загинули, стали інвалідами.

Жінки кожного дня втрачають своїх найкращих чоловіків, синів, батьків. Ми вже втратили дуже багато! Ми вже відчули усі наслідки війни", ― написав Дмитрук.

Скандальний нардеп назвав себе патріотом України та зазначив, що не хотів би, щоб країна припинила існування. І написав, нібито він болісно переживає кожну втрату і навіть плакав. Закінчив своє повідомлення він закликом до припинення війни з Росією.

"Як політик, як патріот своєї держави, я не хочу, щоб Україна перестала існувати! Я дуже болісно переживаю кожну нашу втрату, кожне життя…

Вчорашня трагедія ― жахлива, я плакав від болю йдучи хресним ходом. Моя душа рветься від того, що ми втрачаємо найцінніше!

Тому ми повинні робити усе для закінчення війни на усіх рівнях, при будь-яких можливостях! Саме закінчення війни й буде перемогою!", ― зазначає політик.

Реакція на заклики нардепів

Команда журналістів-розслідувачів BIHUS.Info звернула увагу на заклик Дмитрука про припинення війни. Українців попереджають про новий рівень російської інформаційної кампанії.

"Після вчорашньої атаки і комунікації окремих публічних людей стало очевидно, що російська інформаційна кампанія проти України вийшла на новий рівень. Якось навіть не дивно, що такі шкідливі для країни наративи транслюють саме наші фігуранти. Для народного депутата Артема Дмитрука, наприклад, "перемогою буде закінчення війни", ― йдеться у повідомленні.

Розслідувачі BIHUS.Info пригадали й інші "грішки" проросійського депутата. Наприклад, його зв’язки зі зрадниками Дубінським та Шарієм.

"Судячи з активної підтримки московської церкви, на таку "перемогу" він чекає дуже давно. А ще Дмитрук поручався за Дубінського і знімався в ролику агента РФ Шарія", ― пишуть журналісти-розслідувачі.

На проросійські заяви Шевченка та Дмитрука також звернув увагу популярний блогер Ігор Лаченков. У телеграм-каналі "Лачен пише" він опублікував повідомлення, що ці нардепи поширюють проросійські наративи. Окрім Шевченка та Дмитрука, він згадав і про Вадима Новинського.

"Ось звідки деякі публічні люди беруть методичку: народні депутати, які тупо повторюють російські меседжі 1 в 1", ― пише Лаченков.

Нагадав блогер і скандал з Дмитруком. Нардеп разом зі своїм колегою Олександром Куницьким побив чоловіка у жовтні 2023 року. За словами Лачена, побитий був військовим. Генпрокурор відкрив кримінальне провадження, проте жодних рішень досі немає.

Український політичний діяч, ексвійськовий Юрій Гудименко жорстко відреагував на заклики проросійських політиків. Він написав, що "це вас потрібно закінчувати".

"Це не війну потрібно закінчувати. Це вас, бл*дей, потрібно закінчувати", ― написав Гудименко.

Журналіст, блогер Денис П’ятигорець теж прокоментував "дописи по методичці". Він зазначив, що це той рідкісний випадок, коли блогери будь-яких поглядів мають єдину думку.

"Телеграф" раніше писав, що блогери заговорили про припинення війни ніби по методичці. Серед них ексчоловік відомої співачки Анни Трінчер.