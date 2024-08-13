"Може міністра підірвуть?": СБУ опублікувала перехоплення розмови Хейло, який попався на хабарі (відео)

Чиновник хотів передати у користування гірничодобувне обладнання із шахт

Служба безпеки України оприлюднила нові докази у справі колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, який попався на хабарі. Серед них перехоплення телефонної розмови та відеозапис.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За її даними, на аудіозаписі можна почути розмову Олександра Хейла з його спільником. Під час неї фігуранти обговорювали якими частинами отримають хабар, як його передаватимуть і як ділитимуть гроші.

"За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів США чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському", — зазначає СБУ.

Також спецслужба публікує відео, де знято саме отримання неправомірної вигоди. Водночас стало відомо, що міністерство невідкладно внесло подання до Кабінету Міністрів про звільнення вказаного чиновника.

Нагадаємо, СБУ та НАБУ викрили масштабну корупційну схему, організовану заступником міністра енергетики України Олександром Хейлом. Повідомлялося, що міністр енергетики України Герман Галущенко сприяв викриттю свого заступника. Чиновника затримали у Києві під час отримання хабара у розмірі півмільйона доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра Хейло