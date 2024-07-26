Із глистами на фронт? Чи можуть призвати на службу із цим захворюванням

Все залежить від ступеня хвороби

Під час воєнного стану в Україні продовжує діяти обов’язкова мобілізація військовозобов’язаних. Однак за певних захворювань вони можуть отримати відстрочку.

"Телеграф" розбирався у питанні, чи можуть мобілізувати з гельмінтозом (саме так називаються захворювання, пов’язані з потраплянням до організму глистів, — ред).

Перелік захворювань, з якими беруть або не беруть на службу, зазначений у тексті Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

У цьому наказі скасовано статус "обмежено придатний". Натомість запровадили статус "придатний до військової служби з певними обмеженнями".

У разі, якщо гельмінтоз або наслідки не піддаються або важко піддаються лікуванню, людина вважається непридатною до військової служби виключенням з військового обліку. У всіх інших випадках людина вважається тимчасово непридатною і потребує лікування.

Раніше ми розповідали, чи можуть призвати на фронт військовозобов’язаного у разі захворювання на геморой. Також "Телеграф" писав, чи можуть призвати до армії людину з вивихом плеча. В обох випадках є нюанси.