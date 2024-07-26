Рус

Із глистами на фронт? Чи можуть призвати на службу із цим захворюванням

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
armyinform.com.ua Новина оновлена 26 липня 2024, 17:09

Все залежить від ступеня хвороби

Під час воєнного стану в Україні продовжує діяти обов’язкова мобілізація військовозобов’язаних. Однак за певних захворювань вони можуть отримати відстрочку.

"Телеграф" розбирався у питанні, чи можуть мобілізувати з гельмінтозом (саме так називаються захворювання, пов’язані з потраплянням до організму глистів, — ред).

Перелік захворювань, з якими беруть або не беруть на службу, зазначений у тексті Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

У цьому наказі скасовано статус "обмежено придатний". Натомість запровадили статус "придатний до військової служби з певними обмеженнями".

У разі, якщо гельмінтоз або наслідки не піддаються або важко піддаються лікуванню, людина вважається непридатною до військової служби виключенням з військового обліку. У всіх інших випадках людина вважається тимчасово непридатною і потребує лікування.

Раніше ми розповідали, чи можуть призвати на фронт військовозобов’язаного у разі захворювання на геморой. Також "Телеграф" писав, чи можуть призвати до армії людину з вивихом плеча. В обох випадках є нюанси.

Теги:
#Мобілізація #відстрочка