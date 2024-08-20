Не тільки тяжкі розлади: з якими психічними хворобами не беруть до армії

Підтвердити стан психічного здоров'я треба на ВЛК

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних осіб, які можуть отримати відстрочку чи статус "Не придатний" за станом здоров'я. Однією з причин можуть стати психічні розлади чи хвороби.

Про це йдеться у постанові Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України (ЗСУ).

Які психічні розлади звільняють від мобілізації належать:

усі форми деменції та органічний амнестичний синдром;

психічні розлади, викликані ураженням головного мозку або соматичними хворобами;

синдром залежності з вираженими психічними розладами внаслідок вживання алкоголю, наркотиків або медикаментів;

ендогенні психози, що супроводжуються часто повторюваними фазами (наприклад, шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, що пов'язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні розлади, адаптаційні розлади, депресія, реакції на тяжкий стрес);

виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій, що пов'язані з розладами харчової поведінки або зловживанням речовинами, які не викликають залежність;

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні розлади, соціальні та емоційні розлади);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні розлади);

розлади звичок, спонукань, статевої ідентифікації та сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення, здібностей до навчання, рухової функції;

глибока й тяжка розумова відсталість.

Тобто наявність одного або кількох з вищевказаних розладів є підставою для отримання відстрочки чи статусу "Не придатний".

Зауважимо, що підтвердити психологічний стан військовозобов'язаний має на військово-лікарській комісії (ВЛК) і за її висновком вже буде вирішено статус особи.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з чоловіків не підлягає мобілізації за станом здоров’я. Мова не тільки про хвороби серця.