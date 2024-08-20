Не только тяжелые расстройства: с какими психическими болезнями не берут в армию

Подтвердить состояние психического здоровья следует на ВЛК

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных лиц, которые могут получить отсрочку или статус "Не пригоден" по состоянию здоровья. Одной из причин могут стать психические расстройства или болезни.

Об этом говорится в постановлении Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (ВСУ).

Какие психические расстройства освобождают от мобилизации?

все формы деменции и органический амнестический синдром;

психические расстройства, вызванные поражением головного мозга или соматическими заболеваниями;

синдром зависимости с выраженными психическими расстройствами вследствие употребления алкоголя, наркотиков или медикаментов;

эндогенные психозы, сопровождающиеся часто повторяющимися фазами (например, шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные расстройства, адаптационные расстройства, депрессия, реакции на тяжелый стресс);

выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций, связанные с расстройствами пищевого поведения или злоупотреблением веществами, не вызывающими зависимость;

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические расстройства, социальные и эмоциональные расстройства);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные расстройства);

расстройства привычек, побуждений, половой идентификации и сексуальных расстройств;

специфические расстройства речи, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

То есть наличие одного или нескольких из вышеуказанных расстройств является основанием для получения отсрочки или статуса "Не пригоден".

Заметим, что подтвердить психологическое состояние военнообязанный должен на военно-врачебной комиссии (ВВК) и по его заключению уже будет решен статус личности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мужчин не подлежит мобилизации по состоянию здоровья. Речь не только о болезнях сердца.