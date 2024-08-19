"Обнулимо" Україну: в Раді пояснили небезпеку мобілізації 20-річних

Такі дії "обнулять" Україну з точки зору працездатного і креативного чоловічого населення

Зниження мобілізаційного віку до 20 років може призвести до того, що українські юнаки будуть покидати Україну назавжди. Те ж саме стосується і дітей за кордоном, які стануть юнаками.

Про це "Телеграфу" сказав нардеп від "Слуги народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко в матеріалі: "Мобілізація з 20 років? Що кажуть у Раді".

"Це призведе до того, що ми спровокуємо ситуацію, коли вікова група 20-25 років буде будь-яким чином виїжджати з країни і вже ніколи не повернеться. Ми "обнулимо" Україну з точки зору працездатного і креативного чоловічого населення. Навіть зараз батьки вивозять з країни дітей до 18 років. І вже ті діти, які там [за кордоном] стануть юнаками, ніколи не повернуться в країну. До 25 років має бути вільне, в рамках чинного законодавства, звісно, пересування громадян України. А не так, що всім заборонили і все", — зазначив народний депутат.

Втім, за словами нардепа, якщо війна затягнеться, парламенту доведеться впливати на зниження мобілізаційного віку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пропозиція знизити вік призову до 20 років вперше прозвучала у квітні від ветерана АТО та керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута. Тоді у розмові з "Телеграфом" він наголосив, що питання зниження верхньої планки мобілізаційного віку з 60 до 50 років в будь-якому разі потребує ретельного дослідження.