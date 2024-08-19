Що буде з мобілізацією 20-річних: в комітеті з нацбезпеки пояснили

Мобілізаційне законодавство нардепи завжди коментують вкрай обережно

В Україні триває загальна мобілізація, її було продовжено до 15 листопада 2023 року. Разом з тим, в інформаційному просторі все частіше можна почути про те, що мобілізація має бути вже з 20 років. Проте Комітет Верховної Ради з нацбезпеки оборони та розвідки на цей час предметно не розглядає зниження мобілізаційного віку до 20 років.

Про це "Телеграфу" повідомили члени парламентського комітету. Розгорнуту версію читайте у матеріалі: Мобілізація з 20 років? Що кажуть у Раді

"На комітеті поки дане питання не розглядається і не розглядалося, — запевняє "Слуга народу", член оборонного комітету Юрій Здебський.

"На сьогодні є консолідована позиція, що ніякого зниження мобілізаційного віку не розглядається. Далі будемо бачити, але на цю мить рішення нижче 25 років ми не розглядаємо" – додає член комітету нардеп Федір Веніславський.

"Подібна ініціатива є радше думкою окремих колег по парламенту і поки не обговорюється у комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки", – підводить риску член комітету, "Слуга народу" Ігор Копитін в коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть призвати в армію чоловіків до 25 років: категорії, які підлягають мобілізації. Попри те, що чоловіки віком від 18 до 25 років зазвичай зараховуються до категорії призовників, існують випадки, коли їх можуть мобілізувати.