"Занадто молодий...": Байден підбив підсумки своєї політичної кар'єри однією влучною фразою

Байден також розповів про довгу дугу своєї кар’єри, сказавши, що він віддав "все найкраще" країні

Президент США Джо Байден, який зняв свою кандидатуру з президентських виборів, підбив підсумки своєї політичної кар’єри. Для цього він використав одну фразу.

Про це він розповів під час своєї промови на Національному з’їзді Демократичної партії, повідомляє CNN. Промова президента США тривала близько 49 хвилин і його вітали чотирма хвилинами оплесків.

Як передає кореспондент видання, підсумок своєї політичної кар’єри Байден підбив однією фразою: "Занадто молодий, щоб бути в Сенаті, тому що мені ще не виповнилося 30. І дуже старий, щоб залишатися президентом".

Для довідки: Байден був обраний до Сенату у 30-річному віці. На той момент він був наймолодшим сенатором.

Байден також розповів про довгу дугу своєї кар’єри, сказавши, що він віддав "все найкраще" країні за десятиліття своєї політичної діяльності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що згідно з опитуванням, більшість американців позитивно поставилися до рішення президента США Джозефа Байдена вийти з передвиборчих президентських перегонів. Крім того, більшість жителів США вважає, що Байден повинен достроково піти у відставку з поста президента США.