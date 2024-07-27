Більша частина американців підтримує дострокову відставку Байдена – результати опитування

76% респондентів підтримали його рішення не переобиратися

Більшість громадян США позитивно поставилися до рішення президента США Джозефа Байдена вийти з передвиборчих президентських перегонів. Окрім цього, більша частина американців вважає, що Байден повинен достроково піти у відставку з посади президента США.

Про це йдеться у результатах опитування, яке провела організація Rasmussen Reports. Зокрема 52% респондентів погодилися з твердженням, що Байден повинен скласти президентські повноваження до того, як закінчиться термін його президентства.

При цьому 76% респондентів підтримали його рішення не переобиратися. 18% виступили проти цього, вважаючи, що чинний президент США прийняв погане рішення, або передав кандидатство на виборах не тій людині.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.

Як повідомлялося раніше, останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, оскільки у багатьох виникли сумніви, що його здоров’я дозволить йому обіймати президентську посаду ще 4 роки.

Великий резонанс в американському суспільстві викликали дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже непоказні результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому зняти свою кандидатуру.