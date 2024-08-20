"Слишком молод...": Байден подвел итоги своей политической карьеры одной меткой фразой

Байден также рассказал о долгой дуге своей карьеры, сказав, что он отдал "все лучшее" стране

Президент США Джо Байден, который снял свою кандидатуру с грядущих президентских выборов, подвел итоги своей политической карьеры. Для этого он использовал одну фразу.

Об этом он рассказал во время своей речи на Национальном съезде Демократической партии, передает CNN. Речь президента США длилась около 49 минут — и его приветствовали четырьмя минутами аплодисментов.

Как передает корреспондент издания, итог своей политической карьеры Байден подвел одной фразой: "Слишком молод, чтобы быть в Сенате, потому что мне еще не исполнилось 30. И слишком стар, чтобы оставаться президентом".

Для справки: Байден был избран в Сенат в 30-летнем возрасте. На тот момент он являлся самым молодым сенатором.

Байден также рассказал о долгой дуге своей карьеры, сказав, что он отдал "все лучшее" стране за десятилетия своей политической деятельности.

Напомним, ранее мы писали о том, что согласно опросу, большинство американцев положительно отнеслись к решению президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной президентской гонки. Кроме того, большая часть жителей США считает, что Байден должен досрочно уйти в отставку с поста президента США.