Знищив 75 ворожих цілей: в ПС розповіли про одного з героїв протиповітряної оборони (фото)

Частину цілей збили на новому обладнанні, керувати яким командир вчився у Німеччині

Майстерність українських оборонців неба вражає. Один з них — Олександр, якого називають одним із найкращих у своїй справі. На його рахунку вже 75 знищених ворожих цілей. Перша ціль його розрахунку була уражена 25 лютого 2022 року — російський гелікоптер, що летів у Гостомельський аеропорт.

Про героя розповіли у повітряному командуванні "Захід". Олександр командує зенітно-ракетним дивізіоном, підполковник. Починав оборону неба на ЗРК "Бук М1". Після оборони Гостомельського аеропорту захищав небо над столицею та прикривав піхоту. Там до позначок на машині додалися ще два вертольоти. Загалом за перший місяць після повномасштабного вторгнення розрахунок знищив 20 літаків, вертольотів та дронів російських військ.

Олександр поруч з відмітками за знищені цілі

Вдавалося досягати результату в тому числі і хитрістю. "Крайньою знищеною ціллю під час нашого перебування в Київській області став російський вертоліт Мі-28. Як ми перемагали в протиповітряних боях? Завдяки витримці, хитрості та холодному розрахунку. Перебували у засідці, не виявляли себе, включались у роботу тільки тоді, коли отримували інформацію, що ціль опинилася в зоні нашого ураження. Після цього у нас було близько 30 секунд, аби виявити, захопити і знищити її та якомога швидше залишити свою позицію. Бо відразу ж по нас ворожі літаки випускали протирадіолокаційні ракети", — розповідає Олександр.

Після служби на Київщині підрозділ передислокували на Одещину. Там цілі трохи змінились — вже збивали безпілотники та крилаті ракети. Після цього — дивізіон проходив навчання в Німеччині на новому комплексі. Вже після повернення за пів року роботи з новим обладнанням знищено 45 повітряних цілей.

"Найбільш результативний протиповітряний бій – сім знищених крилатих ракет за один ворожий ракетно-авіаційний удар. Таких випадків у нас було два. На одну ціль витрачаємо одну ракету. Тобто ефективність стовідсоткова. Нам вдавалося навіть знищити шість ворожих ракет п’ятьма нашими. Російська ракета вибухнула від ураження нашою ракетою і своїми уламками знищила ще одну крилату ракету", — розповідає Олександр. За відвагу та віддану службу він вже став кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, ордену "За мужність" 3 ст. та медаллю "За оборону України".

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель героя оборони України, льотчика Олександра Мигулі. 27-річний пілот встиг здійснити 160 бойових вильотів.