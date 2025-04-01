Готують масований удар? Росія споряджає багато ТУ-95

Під час попередніх масованих ударів Росія регулярно використовувала літаки Ту-95МС

Росія, ймовірно, готує новий масований удар по Україні. За даними моніторингових каналів, на російських аеродромах "Оленья", "Енгельс" та "Дягілєво" зараз перебуває 19 бомбардувальників Ту-95МС/160.

Також повідомляється, що 9 літаків уже можуть бути озброєні ракетами. Така активність на аеродромах зазвичай передує масштабним ракетним атакам.

Якщо бойовий виліт здійснюватиметься з аеродрому "Оленья", а запуск ракет відбудеться в районі Енгельса, то снаряди досягнуть повітряного простору України приблизно за 40 хвилин після пуску. У випадку запуску ракет з району Каспійського моря час підльоту до території України збільшиться до 1 години 10 хвилин.

Аеродром "Оленья"

Під час попередніх масованих ударів Росія регулярно використовувала літаки Ту-95МС, які відстрілювалися крилатими ракетами Х-101/55. Злітали ці борти саме з аеродромів "Оленья", "Енгельс" та рідше "Дягілєво". Зауважимо, що ці стратегічні бомбардувальники здатні запускати крилаті ракети без заходу в зону дії української протиповітряної оборони.

Українцям рекомендують уважно стежити за повідомленнями про повітряну тривогу та швидко реагувати на них, особливо в умовах підвищеної загрози ракетних атак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія змінила тактику використання "шахедів". Раніше пуски дронів відбувалися переважно у вечірній та нічний час. Тепер удари можуть бути і вдень.